Bursa’da sahte içkiden bir kişi öldü

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bir evde sahte içki içtikten sonra zehirlenen bir kişi öldü, dört kişinin tedavisi hastanede sürüyor.

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AA’nın aktardığına göre Yıldırım’da gece saatlerinde sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol O. (56), Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51) ve Necip C. (60) hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan beş kişiden Şakir Çelik öldü. Diğer dört kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.