Bursa’da öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 14 yıl 7 ay hapis cezası

Bursa’da öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Bursa’da özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki S.Y. hakkında, sınavdan 100 puan aldığı için ödüllendireceğini söylediği 14 yaşındaki kız öğrencisi Ö.K.’ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istenen S.Y. bugün hakim karşısına çıktı.

AA’nın aktardığına göre Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz yargılanma talebinde bulunan S.Y. “Takdir mahkemenindir” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, ‘çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan 10 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığa, ‘müstehcenlik’ suçundan ayrı ayrı verdiği bir yıl sekiz ay ile beş ay hapis cezası içinse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını karara bağladı.