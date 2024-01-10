Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 14 yıl 7 ay hapis cezası

Bursa’da öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Twitter

Bursa’da özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki S.Y. hakkında, sınavdan 100 puan aldığı için ödüllendireceğini söylediği 14 yaşındaki kız öğrencisi Ö.K.’ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.


Hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istenen S.Y. bugün hakim karşısına çıktı.

AA’nın aktardığına göre Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz yargılanma talebinde bulunan S.Y. “Takdir mahkemenindir” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, ‘çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan 10 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığa, ‘müstehcenlik’ suçundan ayrı ayrı verdiği bir yıl sekiz ay ile beş ay hapis cezası içinse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını karara bağladı.

SON HABERLER

Somali liderinin oğlu ifade vermeye geldi, serbest bırakıldı

İstanbul’da bir motokuryenin ölümüne yol açtıktan sora kaçan Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye gelip ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını kaybetmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.  ‘Asli kusurlu’ bulununca yakalama kararı çıkarılan […]

Akşam Postası / 12 Ocak 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.