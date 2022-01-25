Burhanettin Duran: Yuvarlak masa formülü soruyu çözmüyor

Elbette GP ve DEVA çevrelerinde öne çıkan Millet İttifakı’na girme çabalarının somut anlamları bulunuyor. Her şeyden önce “tek başına iktidar” gibi söylemler terk edildi. Meclis’te yer almak için ittifaka girme ve bunu da birtakım sofistike manevralarla meşrulaştırma arzusu öne çıktı. “Küçük partiler yüzde 1 ile sonucu belirleyebilir” iddiasına fazla kapılmaları sorunlu bir şey. 2019 yerel seçimlerinde gördük, AK Parti karşısında birleşildiğinde muhalefetin önde gelen partisi CHP avantajlı çıkıyor. İP’in hiçbir büyükşehir belediyesini alamaması net bir örnek. İttifak mühendisliğinin sofistikasyonu ve büyük laflarla bezenmesi siyasetin ana sorusunu bir kenara koyamaz. Yuvarlak masa formülü soruyu çözmüyor: Kritik kararları kim ve nasıl alacak? İktidarın özü budur. Kanaatimce, 6 partiyi birleştirmek için üretilen formüller muhalefetin dağınıklığını örtmeyecek.
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