Burhanettin Duran: Stockholm, adımların devam edeceğini hissettirmeli

Stoltenberg’in pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson ile yapacağı görüşme kritik. Bu görüşmeden Ankara’yı tatmin edecek bir uzlaşma çıkar mı? Zor ama hâlâ mümkün…

Elbette, Vilnius Zirvesi’nde “İsveç elinden geleni yaptı, artık üyeliğini kutlayalım” ya da “F-16’ların satışı başka türlü mümkün değil” söylemleri ile değil. Stockholm gerçekten NATO üyeliğini istediğini Ankara’nın “güvenlik” kaygılarını gidererek göstermeli. Attığı adımların devam edeceğini hissettirmeli.

NATO’nun müttefiklik hukuku anlamsız ambargoların sona erdirilerek Türkiye’nin “savunma ihtiyaçlarının karşılanmasını” gerektiriyor. Bu alanlardaki olumlu hamleler Vilnius Zirvesi’de krizin aşılmasını sağlayabilir. Ayrıca, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin diplomatik aktivizminin yöneleceği diğer bir alan normalleşme politikasını tamamlayarak bölgesel düzlemde ekonomik ve savunma işbirliklerini hızlandırmak olacak.

Burhanettin Duran’ın yazısı