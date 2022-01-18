Burhanettin Duran: Seçmen hâlâ muhalefette 2023 sonrasında Türkiye’yi taşıyabilecek alternatif göremiyor

Basit. Seçmen hâlâ muhalefette 2023 sonrasında Türkiye’yi taşıyabilecek bir alternatif göremiyor. “Bir hikâye gerekli” ya da “çılgın proje lazım” diye akıl verenler bunun ziyadesiyle farkında. Uluslararası sistemde artan belirsizlikler ve Türkiye’nin etrafında devam eden sorunlar halkımızın zihninde “seçimden sonra ne olacak?” sorusunu öne çıkarıyor. Ülkemizin kritik konularında ne yapılması gerektiği hususunda uzlaşması mümkün olmayan 6 artı 1 muhalefetin bu hali güven oluşturmuyor. Parti siyasetinin sert polemikleri olmasa da muhalefetin kazanması durumunda “Türkiye’nin 2023 sonrasında nereye gideceği konusu” belirli bir seçmen grubunda beka kaygıları doğuruyor. Parti siyaseti-dış politikaekonomi denkleminde “siyasetin önceliğinin” ne anlama geldiğini en iyi bilen lider olarak Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde kazanma imkânı çok fazla.

Burhanettin Duran’ın yazısı