Burhanettin Duran: Seçmen hâlâ muhalefette 2023 sonrasında Türkiye’yi taşıyabilecek alternatif göremiyor

Basit. Seçmen hâlâ muhalefette 2023 sonrasında Türkiye’yi taşıyabilecek bir alternatif göremiyor. “Bir hikâye gerekli” ya da “çılgın proje lazım” diye akıl verenler bunun ziyadesiyle farkında. Uluslararası sistemde artan belirsizlikler ve Türkiye’nin etrafında devam eden sorunlar halkımızın zihninde “seçimden sonra ne olacak?” sorusunu öne çıkarıyor. Ülkemizin kritik konularında ne yapılması gerektiği hususunda uzlaşması mümkün olmayan 6 artı 1 muhalefetin bu hali güven oluşturmuyor. Parti siyasetinin sert polemikleri olmasa da muhalefetin kazanması durumunda “Türkiye’nin 2023 sonrasında nereye gideceği konusu” belirli bir seçmen grubunda beka kaygıları doğuruyor. Parti siyaseti-dış politikaekonomi denkleminde “siyasetin önceliğinin” ne anlama geldiğini en iyi bilen lider olarak Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde kazanma imkânı çok fazla.
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On altı yaşında bir çocuk, musalla taşında…
Bahadır Odabaşı, daha da genç, on altı yaşında. Babası KHK ile atılmış ve dört yıldır ‘tutuklu’ yargılanıyormuş. On altı yaşında bir çocuk yaşamına son verdi. On altı yaşında bir çocuk canına kıydı. On altı yaşında bir çocuk umudunu tümüyle kaybetti. On altı yaşında bir çocuk.
Türkiye’nin güneş enerji karnesi: Üretim ne kadar, diğer ülkelere göre durum ne?
Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü, son sekiz yılda 40 megavattan 7 bin 816 megavata çıksa da dünyada bu alanda önemli yatarımlar yapan ülkelerle göre oranlar hala düşük.
1 Mayıs’ta kafasından vurulan Dilan Alp davasında ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı
İstanbul’da 2013 yılındaki 1 Mayıs gösterileri sırasında polis tarafından kafasından gaz fişeğiyle vurulan Dilan Alp’le ilgili yargılamada savcılık, dokuz sene sonra kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Olayla ilgili savcılık, kasten vurulma olayını ‘taksirle yaralama’ suçuna dönüştürerek zaman aşımının önünü açtı.
Gezi/çArşı davası: Kavala’ya yine tahliye çıkmadı
Sivil toplum ve insan hakları aktivisti iş insanı Osman Kavala’nın 1539 gündür tutuklu bulunduğu davanın Gezi/çArşı davasının dördüncü duruşması bugün görüldü.
Fitch’ten Türkiye’ye heterodoks politika uyarısı: Finansal riskler arttı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların finansal riskleri artırdığını belirtti.