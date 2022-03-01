Burhanettin Duran: Putin taleplerin çıtasını çok yüksekte tuttu

Zelenski’nin şartlarından taviz vermemesi durumunda Putin daha sert bir işgale yönelmek zorunda kalabilir. Sadece Donbas karşılığında bile Putin’in geri çekilmesi ciddi bir karizma çizilmesi demek. Zira Putin taleplerinin çıtasını çok yüksekte tuttu. Bu itibarla Putin’in Ukrayna macerasından minimal kazanımla geri çekilmesi zor görünüyor. Siyasi hayatının bütün hedeflerinin ve Moskova’nın yeni imparatorluk hayalinin sonu demek. Ukrayna karşısında geri adım atan Rusya’nın caydırıcılığı da ciddi hasar görecektir.
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