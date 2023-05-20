Burhanettin Duran: Oğan’ın önündeki seçenekler belli

Oğan’ın ikinci turda ne yapacağı çok yakında netleşir. Dün Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ’ı ziyaret ederken Oğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Oğan’ın önündeki seçenekler belli: Ya siyasi-ideolojik yaklaşımla PKK ve FETÖ tehdidine karşı çıkacak bir yerde olacak. Ya da cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlık pazarlığı yaparak Millet İttifakı tarafında yer alacak. İki taraf ile de uzlaşamadığını açıklayarak seçmenini serbest bırakması da son bir seçenek olarak bahsedilebilir. Oğan’a oy verenlerin bir kısmının Erdoğan’a yönelmesi ikinci turu kazanması için yeterli. Ancak ikinci turun kaderini sadece Oğan’a oy verenlerin belirleyeceğini düşünmek hatalı olur. CHP, İYİ Parti, küçük sağ partiler ve hatta HDP seçmeninin oy tercihlerinde “kim gerçek Türk milliyetçisi” tartışması sebebiyle oynamalar olabilir. Cumhur İttifakı’nın birinci tur sinerjisini koruması ve rehavete kapılmaması durumunda Erdoğan, ipi rahatlıkla göğüsler.
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