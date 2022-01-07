Burhanettin Duran: ‘Meydanlara çıkmayı’ değil, ‘sokağa dökülmeyi’ kastettiği açık

Türkiye’nin 2023’te zorlu bir seçime gideceği konusunda herkes ittifak halinde. Seçimin gölgesindeki 2022’de ülkemizde siyasetin dilinin sertleştiğini söylemek artık bir tespit olma özelliğini bile kaybetti. Son 7-8 yılda söylenmedik sözün ve yapılmadık suçlamanın kalmadığı parti siyasetindeki rekabet, şimdilerde hayli kritik tanımlamalar üzerinden devam ediyor: “Sokağa dökülmek” ve “iç savaş narası.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sokağa çağıranlara “15 Temmuz hatırlatması” yaparak demokratik siyasal istikrarın öneminin altını çizdi. Bu cümleler yakın geçmişte Gezi ve 6-8 Ekim olaylarının yanı sıra meşum darbe girişimi yaşanan bir ülkede hayli anlamlıdır. Demokratik hakların kullanımı çerçevesinde “meydanlara çıkmayı” değil, şiddeti ve kaosu hedefleyen “sokağa dökülmeyi” kastettiği açıktır.
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