Burhanettin Duran: Masanın çoklu aday çıkarması Akşener’in sorununu çözmüyor

Akşener, 6’lı masadaki önemli yerini sonuca etki edecek şekilde kullanamama riski ile karşı karşıya.

2019 yerel seçimleri gibi CHP’nin çok şey aldığı, İyi Parti’nin sembolik kazanımlarla avunmak durumunda kalacağı bir siyasi atmosfer oluşabilir. Bu noktadan sonra Akşener kendi ismini de ortak aday olarak masaya getiremez. Masanın çoklu aday çıkarması Akşener’in sorununu çözmüyor.

Masayı terk etmek ise bu saatten sonra hiç açıklanamaz. Seçimin kaybedilmesinin bütün faturası Akşener’e yazılır.

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi 2023 seçimlerinde de Akşener’in tercihi muhalefetin adayının kim/ler olacağını belirleyebilir. HDP etkisi ve ortak aday gibi iki zor konu Akşener’i bunaltmaya devam edecek.

Bakalım “kaybet-kaybet” tuzağından çıkabilecek bir yol bulabilecek mi?

Burhanettin Duran’ın yazısı