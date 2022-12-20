Burhanettin Duran: İmamoğlu kendi ‘hikayesini’ yazabilir mi?

Muhalefet, elbette İmamoğlu kararını bir “sermaye” olarak kullanacak. Ancak Saraçhane havasının hızla dağıldığı ortamda kritik bir soru ortada duruyor. “Mağduriyet” söylemi kimin hikâyesinin parçası olacak? İmamoğlu’nun mu, Kılıçdaroğlu’nun mu, başka bir yeni adayın mı? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu iki zıt aday profiline karşılık geliyor. 6’lı masayı bir araya getiren Kılıçdaroğlu “aday değil sistem” vurgusuyla muhalefetin “koordinatör cumhurbaşkanı” adayı olma tavırları sergiliyor. Akşener haricindeki genel başkanlar buna yakın duruyor. İmamoğlu ise hem CHP’yi hem de 6’lı masayı rahatsız edecek ölçüde çok hırslı bir cumhurbaşkanı adayı olarak değerlendiriliyor. Çok sayıda iddialı siyasi aktörün olduğu muhalefet cenahında İmamoğlu’nun kendi hikâyesini yazması hayli zor görünüyor.

Burhanettin Duran’ın yazısı