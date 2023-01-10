Burhanettin Duran: HDP’nin beklentileri üç başlıkta özetlenebilir

“Adayımızı çıkaracağız” açıklamasının Kılıçdaroğlu ya da başka bir isme ortak adaylık desteği vermekten daha ileri bir amacı var. 2023 seçimlerinde iktidarın belirlenmesinde kendisi için büyük bir fırsat gören HDP, Demirtaş’ın hapisten çıkarılması ve kayyum uygulamasının sona erdirilmesi ile yetinmek istemiyor. Bu ikisinin yanı sıra HDP’nin beklentileri üç başlıkta özetlenebilir.

1- Açık şekilde ortak aday müzakeresi yapmak.

2- Kürtçe’nin anadil olarak kabul edilmesi ve yerel yönetimlerde özerkliğe varan yapılanma dahil bazı somut taleplerinin karşılanması.

3- İktidar paylaşımında yer almak.

Burhanettin Duran’ın yazısı