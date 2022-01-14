Burhanettin Duran: Cumhur ittifakı açısından kritik konu

Muhalefetin “İyi de açılımı yapan sizdiniz” eleştirisi etkili bir söylem değil. Öncelikle bunun MHP’yi rahatsız ederek AK Parti ile arasını bozması hiç de olası değil.

Zira AK Parti, iki açılımı yaptığı ve Kürtlerin kimlik talepleriyle ilgili reformları gerçekleştirdiği için HDP’nin PKK ile arasına mesafe koyamamasını daha sert eleştirebiliyor.

Terörle mücadelenin Kürtleri yabancılaştırmak anlamına gelmediğini söyleyebiliyor.

Yine 2015’ten bu yana PKK terörüyle mücadelede Türkiye, Suriye ve Irak’ta yaptıkları ile hayli güçlü bir somut zemin kurdu.

Cumhur İttifakı açısından kritik konu, HDP’nin kaderi ile Kürt seçmenin hassasiyetlerini ayırabilmektir. Yani HDP ile ilgili mahkeme kararı ne olursa olsun muhafazakâr Kürt seçmenden oy alabilecek söylem ve politikayı takip etmektir.

Burhanettin Duran’ın yazısı