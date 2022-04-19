Burhanettin Duran: Altılı masanın dağılacağı yorumlarına katılmıyorum

6’lı masanın “güçlendirilmiş parlamenter sistem” ve “soyut demokrasi” ortak paydasının seçmene heyecan ve güven vermek için yeterli olmadığının herkes farkında. Masa destekçileri de karşıtları da bu tespitte birleşiyor. İktidar çevrelerinde 6’lı masanın dağılacağı yönünde yorumlar görüyorum. Bu görüşe katılmıyorum. Bir partinin bile o yuvarlak masadan kalkması “İşte bakın birlikte yapamadılar, ülkeyi nasıl yönetecekler” eleştirisini getireceği için genel başkanlar bunun olmaması için elinden geleni yapacaktır. Hatta her parti kendi adayını çıkarmak zorunda kalsa bile masayı olası ikinci tur seçimleri için bile canlı tutmak isteyeceklerdir.

Burhanettin Duran’ın yazısı