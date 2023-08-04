Burhanettin Duran: Altılı masa darmadağın

Millet İttifakı’nın en büyük sağ partisi olan İyi Parti Genel Başkanı Akşener “15 milletvekilli isteme ve kuyruk siyasetine mal olma” pişmanlığından bahsetse de henüz nitelikli özeleştiri yapmış değil. Ancak İyi Parti Sözcüsü Zorlu, Akşener’in “uyarı ve kaygıları dikkate alınsaydı bugün cumhurbaşkanlığı seçimini ve hatta ilk turda kazanmıştık. Meclis’te de çoğunluğu elde etmiştik” beyanıyla seçim yenilgisini Kılıçdaroğlu ve diğer genel başkanlara fatura eden söylemin önünü açtı. İyi Parti Teşkilat Başkanı da “Parti tabanı bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor” açıklamasıyla İyi Parti’nin CHP ile pazarlığının çok çetin geçeceği işaretini veriyor. Yerel seçimlerde olası işbirliği için HDP-YSP ise resmi pazarlık ve ittifak masasında oturma şartı ileri sürüyor. Muhalefette büyüyen dağınıklık parti taban ve seçmenlerinde “Her ne pahasına olursa olsun keşke tek başına seçime girseydik” hissiyatını güçlendiriyor. Bu hissiyatı aşabilecek bir işbirliği oluşturmak çok zor olacak. 6’lı masanın “ilkeler ve politikalar etrafındaki” ittifakı 28 Mayıs 2. tur seçimlerinde darmadağın oldu. Geriye taktik il ve ilçe belediyeleri pazarlıkları kaldı.
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