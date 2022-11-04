Burhanettin Duran: 2023 seçimleri için AKP’ye bazı öneriler

2023 seçimlerine giderken AK Parti için bazı öneriler…
* Muhalefetin dağınıklığının geçici olabileceğini hesap ederek AK Parti yirmi yıllık iktidarın yıpratıcılığından ve yükünden kurtulmayı bilmek durumunda.
* Dış politika ve güvenlik konularında gösterdiği başarıyı içeride kapsayıcı politikalar üreterek devam ettirmeli.
* Son Alevi açılımı ve sosyal konut örneklerinde olduğu gibi Kürtlere, gençlere, küskün muhafazakârlara ve diğer kararsız seçmene ulaşacak pozitif politika ve söylemleri öne çıkarmalı.
* Hayat pahalılığı ile mücadelede gelir dağılımında adaleti gündemin ön sırasına çekmeli.
* Her seçimde yeni aktörler kazanma çabasını korumalı.
* Reform ile mücadeleyi sentezleyen bir parti olarak 21. yüzyılın krizlerine karşı en hazırlıklı aktör olduğunu göstermeli.
* “Yeni bir millimutabakat oluşturma” iddiasında ısrarcı olmalı.
* “Türkiye Yüzyılı” vizyon belgesinin son (çağrı) kısmındaki bütünleştirici önerilere daha sık vurgu yapmalı.
* Bu hedefler için de mümkün olan en geniş şekilde ülkemizin beşeri sermayesini harekete geçirmeli.