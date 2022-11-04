Burhanettin Duran: 2023 seçimleri için AKP’ye bazı öneriler

2023 seçimlerine giderken AK Parti için bazı öneriler…

* Muhalefetin dağınıklığının geçici olabileceğini hesap ederek AK Parti yirmi yıllık iktidarın yıpratıcılığından ve yükünden kurtulmayı bilmek durumunda.

* Dış politika ve güvenlik konularında gösterdiği başarıyı içeride kapsayıcı politikalar üreterek devam ettirmeli.

* Son Alevi açılımı ve sosyal konut örneklerinde olduğu gibi Kürtlere, gençlere, küskün muhafazakârlara ve diğer kararsız seçmene ulaşacak pozitif politika ve söylemleri öne çıkarmalı.

* Hayat pahalılığı ile mücadelede gelir dağılımında adaleti gündemin ön sırasına çekmeli.

* Her seçimde yeni aktörler kazanma çabasını korumalı.

* Reform ile mücadeleyi sentezleyen bir parti olarak 21. yüzyılın krizlerine karşı en hazırlıklı aktör olduğunu göstermeli.

* “Yeni bir millimutabakat oluşturma” iddiasında ısrarcı olmalı.

* “Türkiye Yüzyılı” vizyon belgesinin son (çağrı) kısmındaki bütünleştirici önerilere daha sık vurgu yapmalı.

* Bu hedefler için de mümkün olan en geniş şekilde ülkemizin beşeri sermayesini harekete geçirmeli.

Burhanettin Duran’ın yazısı