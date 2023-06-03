Burhan Şeşen: Suçlu Merve Dizdar değil yirmi senelik iktidarınız

Kamuda üst düzey kadın yönetici erkeklerin onda biri oranında. Bunları görmezden mi gelseydi gencecik bir kadın oyuncu? Siz bu olumsuzlukları düzeltin. Sanki bunlar başka bir ülkede yaşanıyormuşçasına kafanızı kumdan çıkartın. Sizler işinizi doğru dürüst yapmadığınız, kadını sadece annelikle sınırlamaya kalktığınız, sosyal haklarını vermediğiniz için bu sorunları dile getirmek gencecik bir oyuncunun ödül gecesindeki konuşmaya kaldı. Hayatının belki de en mutlu gününde bu gencecik sanatçı, ailesine, sevdiklerine, yönetmenine, ekip arkadaşlarına teşekkür etmek yerine bu dayanışma mesajını verdiyse bunda suçlu Merve Dizdar değil yirmi senelik iktidarınızdır. Bir şey daha, sayın Külünk, ülkeye doldurduğunuz sığınmacılar ve kolayca verdiğiniz vatandaşlık hakkı yüzünden Onur Akın, Volkan Konak gibi sanatçılar vize alamadılar. Vize randevuları aylar sonraya veriliyor ve başvuruların yüzde ellisinin sonucu olumsuz oluyor. Siz bunları düzelteceğinize her zamanki gibi tribünlere oynuyor muhafazakâr görünerek prim yapmaya çalışıyorsunuz. İktidarda olmak başka bir şeydir. Devleti ve ülkeyi yönetmek başka bir şeydir. Hatırlatmak istedim. Kalın sağlıcakla…

Burhan Şeşen’in yazısı