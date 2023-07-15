Burhan Şeşen: Müslüman kardeşim oku!

Sevgili muhafazakâr arkadaşım. 29 Ekim 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlayacağız. Sizlerin oylarıyla seçilen cumhur ittifakının seçim sloganı “Türkiye Yüzyılı” idi. Geçen günlerde Hande Yener’in konserinin iptal olması için Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nun altında imzası olan kuruluşlar ve bunları oluşturan sizler nasıl bir bildirinin altına imza attığınızın farkında mısınız? AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı sn Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin 50 yıldır Avrupa Birliği’ne girememesinin bir haksızlık olduğunu düşünerek, Avrupa Birliği üyesi olabilmemiz için yeniden harekete geçmişken böyle çağdışı bir manifestoyla ülkemize ne kadar zarar verdiğinizin farkında mısınız?

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde milyonlarca genç şarkı söyleyip, dans edip eğlenirken, müziğin sayesinde sosyalleşi, farklı kültürleri tanırken sizler helal yoldan, kontrollü bir şekilde kültürel faaliyet ve etkinliklerde bulunulması öğüdünü nasıl verebiliyorsunuz?

Bu yazdıklarınız küreselleşen dünyada AB’ye girme sürecimiz yeniden başlamışken Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında bir engel değil mi?

Burhan Şeşen’in yazısı