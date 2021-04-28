Burdur’da kadın cinayeti: İşyerinde vuruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos 2020’de Covid-19’a karşı kullanmak üzere ilk defa bir aşının onay aldığını duyurduğunda bütün dünya buna şüpheyle yaklaşmıştı. Aşının güvenliği ve etkinliğine dair hiçbir çalışma yoktu. Ama şimdi 60’a yakın ülkeden onay alan bu aşı Avrupa’ya da adımını atmaya hazırlanıyor. Sputnik V adındaki aşıya artan bu ilginin nedeni ne?