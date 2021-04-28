Burdur’da kadın cinayeti: İşyerinde vuruldu

Burdur’un Bucak ilçesinde bir kadın, işyerinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
AA’nın haberine göre Karayvatlar Mahallesi’ndeki bir şarküteride çalışan evli ve iki çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice Işık, işyerine giden R.T. tarafından tüfekle vuruldu.
Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Işık’ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.