Bülent Tuncay: Tadic, yeni Alex

Fenerbahçe bu sezon çok farklı. Belki de son çeyrek yüzyılın en diri ve iştahlı ekibi. Sürekli golü düşünen, temposunu kaybetmeyen bir oyun anlayışı, bunu sahada uygulayacak yetenekli oyuncuları var. Bekleri Samuel ve Ferdi sürekli hücumdalar. Savunma göbeği iki kuleden oluşuyor, önlerindeki İsmail ile rakibin merkez ataklarına set çekiyor. İrfan Can, Fred, Szymanski sürekli golü düşünüyor.

Dzeko golle buluşma oranı düşük olsa da enerjisi ve liderliği ile takımın yıldızı. Sadece Tadic değil tüm takım onu beslediği için o kadar çok şans buluyor ki maç bitmeden golünü atmış oluyor. Ama takımda asıl farkı yaratan isim Tadic. Sırp futbolcunun ayağına gelen her top gol potansiyeli taşıyor. Fenerbahçe’nin “Yeni Alex”i Tadic sezon başında “Dzeko’yu gol kralı yapacağım” derken boş bir söylemde bulunmuyormuş. Tadic bu çizgisinde kaldığı sürece Fenerbahçe yenilmesi çok zor bir ekip olmaya devam edecektir.

Bülent Tuncay’ın yazısı