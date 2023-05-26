Bülent Aydemir: YSK’nın bu kararı olmadı

Seçimden önce milletvekili adayı olan mevcut bakanların seçilmeleri halinde bir süre hem milletvekilliği hem de bakanlığı aynı anda yapma riski olduğunu yazmış, bu durumda vekâlet vererek bakanlıktan ayrılmaları gerektiğini dile getirmiştim.

O tarihlerde konunun uzmanları YSK’nın kesin seçim sonuçlarını açıklamayarak ikinci turun sonuçlanmasını bekleyebileceğini ifade etmişlerdi.

Aynen dedikleri gibi oldu. Yüksek Seçim Kurulu, kesinleşmiş seçim sonuçlarını açıklamadığı için TBMM toplanamadı ve milletvekilleri yemin edemedi. Bu durumda görevdeki bakanlar, milletvekili seçilmelerine rağmen ikinci tur seçime de ellerindeki kamu gücü ve kamu imkânlarıyla girecek.

Bülent Aydemir’in yazısı