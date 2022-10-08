Bülent Aydemir: ‘Türkiye artık seçim sürecine girmiştir’ diyebiliriz

‘Türkiye artık seçim sürecine girmiştir’ diyebiliriz. Hükümetin devlet erkiyle, ekonomik ve sosyal bazı hamleler yapacağını, geniş vatandaş gruplarının problemlerini çözmeye dönük adımlar atacağını öngörebiliyorduk ancak beklemediğimiz başka gelişmeler de oluyor. Bu seçim çok farklı olacak deniliyor…

Bir haftadır yaşadığımız bu gelişmeler bize, seçim sürecinde politik açılımlarda ve vaatlerde pek sınır tanınmayacağını gösteriyor. Ekonomide, sosyal devlet alanında, aile ve gençlik konusunda atılacak adımlar üç aşağı beş yukarı belli. Partilerin vaatlerinde bizi pek şaşırtacak bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ancak siyasal alandaki açılımların nereye varacağını şimdiden merak etmeye başladım.

Bülent Aydemir’in yazısı