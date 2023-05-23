Bülent Aydemir: Seçmeni çıkışsız bıraktı, ona verilen oylar emanetti

Açıkçası; bir adayı adres göstermek yerine, “Hiçbir adayı desteklemiyorum. Görevimi yaptım. Çerçeveyi çizdim. İkinci turda kararı bana inanmış, gönül vermiş olan seçmenimin iradesine ve vicdanına bırakıyorum” deseydi ileride siyasette önemli bir aktör olurdu.

Bu şekilde bir açıklama Sinan Oğan’ı önümüzdeki süreçte gerçek anlamda bir iktidar alternatifi yapardı.

Sinan Oğan, kendisini temsil edilmiyor hissedenlerin, mevcudu beğenmeyip alternatif arayanların, ikisi de değil diyenlerin, Hüda-Par ile HDP arasında tercihte bulunmak istemeyenlerin sesiydi.

Seçmeni çıkışsız bıraktı… Ona verilen oylar emanetti…

Siyaset kurumu bizi, dar ve sığ alana yönlendirse de sıkışan politikada çıkışı yine Türk milletinin yüksek bilinci ve adalet duygusu sağlayacak. Buna yürekten inanıyorum…

Bülent Aydemir’in yazısı