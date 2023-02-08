Bülent Aydemir: Seçimin OHAL’le hiçbir ilgisi yok

OHAL kararı seçimin ertelenmesi anlamına gelmez. Seçim ancak savaş sebebiyle ve Yüce Meclis’in kararıyla ertelenebilir.

Anayasanın 78’inci maddesi bu konuda, “Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir” hükmünü düzenler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerinde bir şekilde OHAL kararı alırken, “Ülkenin ve milletin tüm imkânlarını planlı bir şekilde harekete geçirme niyetindeyiz” diyerek gerekçesini net şekilde ortaya koydu.

14 Mayıs’ta yapılması planlanan ancak henüz erkene çekilme kararı alınmayan seçimin OHAL’le hiçbir ilgisi yok.

Bülent Aydemir’in yazısı