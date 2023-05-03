Bülent Aydemir: Seçime dışarıdan müdahale mümkün mü?

Acaba seçime dışarıdan bir müdahale mümkün müydü? Ya da dışarıdaki güç odakları Türkiye’deki seçimlerde taraf seçip buna göre bazı ataklar yapabilir miydi?

Demokrasiye ve demokratik seçimlere inanmış her insanda olduğu gibi hepimizin kafasında bu sorular ve istifhamlar belirdi. Çünkü bizzat iktidar üyeleri tarafından bu konuda bazı kaygılar dile getiriliyor; muhalefet de bunun peşine takılıyordu.

Ortaya konulan iddialar çok ciddi ve telafisi güç sonuçlara yol açabilecek cinsten. Bu nedenle, bazı iddiaları dile getirirken bildiğiniz her şeyi ortaya koymalı, halkın bu konudaki kaygılarını gidermeniz gerekir. Aksi durumda iddia olarak kaldığı gibi bunlara karşı önlem alınmasını da sağlayamazsınız…

Bu seçimde açıktan algı yönetimi ve sosyal medya üzerinden propaganda da çok üst seviyede olacaktır. Her meselede olduğu gibi herkes işini düzgün yapar, alanına sahip çıkarsa sorun kalmaz. Sorun çıkarana da kimse itibar etmez.

Anlaşıldığı kadarıyla en büyük görev seçmene düşüyor.

Namusumuza yani oyumuza, sahip çıkacağız…

Bülent Aydemir’in yazısı