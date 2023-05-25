Bülent Aydemir: Partiler üstü bir yaklaşım şart

Sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda fikir birliği oluştuğunu, bu nedenle ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklayan Özdağ ise, “Türkiye’nin en önemli sorunu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın geri yollanmasıdır. 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan, yenilerinin gelmesi engellenmeden Türkiye’nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. 11 milyar dolar harcayarak fakirlikten kurtulamayız, kiraların yükselişini engelleyemeyiz, sokaklarda güvenliği sağlayamayız, çocuklarımıza iş bulamayız. Bir ülke 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz” dedi.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın odaklandığı aslında ilk tur seçimi kaybettiren bu sığınmacılar meselesi çok katmanlı ve çok boyutlu bir sorunsal olarak ülkemizin önünde duruyor.

Kim ne derse desin; vatandaşın büyük bölümünün de kaygılandığı bu meselenin çözümü için partiler üstü bir yaklaşım sergilenmesi şart.

Yasa dışı ya da kontrolsüz göçün şu an birilerinin işine yaradığı net olarak görülüyor.

Kontrol altında olduğunu düşünenler de olabilir ancak kontrolden çıkma potansiyeli olan bir mesele bu…

Bülent Aydemir’in yazısı