Bülent Aydemir: Kent merkezleri taşınacak, süratle kamulaştırmalar yapılacak

Yetkililerle ve uzmanlarla konuştum. Bu büyük felaketin yaralarını sarmak ve etkilenen kentleri ayağa kaldırmak için büyük bir kararlılık var. İnsan hayatından daha önemli hiçbir şey olamaz. Bu nedenle kimse depremin maliyetini şu aşamada düşünmüyor. Hükümet, gerekli kaynağı ayırmış durumda ve Hazine imkânlarıyla süratle bir inşa süreci başlatılacak.

Aldığım bilgilere göre;

Enkazın kaldırılmasının ardından zemin etüdü yapılacak ve büyük tahribat olan Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi illerde yeni konutlar; yüksek yerlere ve güçlü zeminlere inşa edilecek.

Hem Hazine arazileri, hem de şahıslara ait araziler araştırılmaya başlandı. Süratle kamulaştırmalar yapılacak.

Bülent Aydemir’in yazısı