Bülent Aydemir: Denetim RTÜK’e verildiği için kimse yasaklara uymuyor

Partilerin reklam filmlerinde ve kampanyalarında kullanılan dini ve milli öğeler de aslında yasak. Cami, ezan, bayrak ve diğer dini ya da milli unsurların sıkça kullanıldığına, hatta yasaklara riayet edilmediğine şahit oluyoruz.

Geçen seçimde; AK Parti’nin; cami, ezan, namaz kılan kadın unsurlarını içeren propaganda filmi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yasaklanmıştı ancak bu seçimde denetim RTÜK’e verildiği için kimse yasaklara uymuyor.

Geçmişte bu meselelerde katı tutumuyla dikkat çeken CHP’nin, bu propaganda unsurlarına itiraz etmemesi ve şikâyetçi olmaması da dikkat çekici.

Dikkatimi çeken şeylerden biri, AK Parti eski söylemlerine yaslanıyor ve yeni bir açılım getirmiyor. Reklam filmleri de eski, kampanya müzikleri de söylemler de…

Dikkat çeken bir konu daha var; AK Parti’nin milliyetçilik, devletçilik ve HDP’yi eleştirerek verdiği mesajlara karşı CHP’nin bu argümanları çürütecek tutum ve yaklaşım içinde olması.

Bülent Aydemir’in yazısı