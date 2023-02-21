Bülent Aydemir: 40 milyon ton moloz nerede bertaraf edilecek?

Kaba hesapla; 110 milyon ton molozun, 77 milyon tonu geri dönüşecek. Kalan 40 milyon ton nerede bertaraf edilecek? Diğer bir soru bu… Ne kadarı gömülecek, ne kadarı nerede toprakta yükselti oluşturacak şekilde muhafaza edilecek? Bunların hepsi ayrı bir hesaplama, mühendislik, ölçüm ve öngörü gerektiriyor. Örtünün, yani topraklaştırma ve yeşillendirmenin doğru yapılması lazım.

Detay ve teknik bir konu gibi gelebilir ancak bu süreçte muazzam bir “denetimsiz tozlaşma” olacak.

Bu tozlaşma bölgede, kanser ve akciğer rahatsızlıklarının yanı sıra tarımda ölme getirebiliyor. İşin ekonomisi bir yana can alıcı konu; tozlaşmanın önlenmesi.

Bülent Aydemir’in yazısı