Bülent Aydemir: 11 YSK üyesi bugüne kadar seçim tecrübesi yaşamadı

YSK’nın 11 üyesinin tamamı yeni değişti; bugüne kadar hiçbir seçim tecrübesi yaşamadılar. Bu nedenle kurum içinde seçim hukukunu bilen, seçim tecrübesi olan uzmanların desteği önemli. Bu zor seçimde önemli görev üstlenecekler. Seçimlerin hata marjı çok düşük. Yapılan yanlışların ya da hatalı kararların etkisi 10 yıl sürüyor.

Yeni Seçim Kanunu, 6 Nisan’dan itibaren yürürlükte olacağı için bu seçimde il-ilçe seçim kurulu başkanları, seçim çevresindeki en kıdemli hâkim olmayacak. Kurul başkanları, kıdemli hakimler arasından kurayla belirlenecek. Bu düzenlemenin de çeşitli sorunlara yol açabileceği öngörülüyor.

YSK başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar, deprem bölgesindeki illerde seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı yapılabilmesi için bazı önlemler alacak…

Bülent Aydemir’in yazısı