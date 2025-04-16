Buket Apartmanı davası: Müteahhite 'uzun tutukluluk' gerekçesiyle tahliye kararı

6 Şubat depremlerinde yıkılarak 94 kişiye mezar olan Hatay’daki Buket Apartmanı’nın müteahhiti Hikmet Günsay ‘uzun tutukluluk’ gerekçesiyle tahliye edildi. Yıkılan Atilla Eren Apartmanı davasından tutukluğu devam ediyor.

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Müteahhit Hikmet Günsay ve eşi Nurhan Günsay tarafından kurulan Öz Burak İnşaat’ın Hatay’da inşa ettiği Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı ve Alya Uçar Apartmanı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmıştı.

Buket Apartmanı’nın yıkılmasıyla 94 kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı.

Hatay başsavcılığı, Hikmet Günsay, Burak Günsay, şantiye şefi Egemen Yiğit, yapı denetim şirketi yetkilisi Ahmet Çevikler, proje ve uygulama denetçisi Antuvan Ayrancıoğlu’yla kontrol elemanı Ebru Özdemir hakkında 22 yıl altışar aya kadar hapsini istemişti.

Hatay 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta Buket Apartmanı davası görülmüştü. Hikmet Günsay duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.

Mahkeme, sanık Hikmet Günsay’ın tutukluluk süresinin yasal sınırına yaklaştığını, bilirkişi raporunun henüz ulaşmadığını ve bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen makul süreyi aşabileceğini belirtti.

Anka’nın aktardığına göre mahkeme ‘uzun süredir tutuklu olması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle sağlanabileceği’ gerekçesiyle, Günsay’a adli kontrolle tahliye kararı verdi.

Günsay’ın 219 kişinin öldüğü Atilla Eren Apartmanı davasındaki tutukluluğu devam ediyor.