‘Buddha Boy’ lakaplı ruhani lider tecavüz ve adam kaçırmaktan gözaltında

‘Buddha Boy’ lakabıyla tanınan Nepalli ruhani lider Ram Bahadur Bamjan cinsel istismar, tecavüz ve en az dört müridinin ortadan kaybolması suçlamalarından gözaltına alındı.

Fotoğraf: Buddha Boy (Facebook)

Nepal Merkezi Soruşturma Bürosu, müritlerince Buda Siddhartha Gautama’nın yeniden doğmuş hali olduğu düşünülen Bamjan’ın, başkent Katmandu’daki evinde dün gözaltına alındığını bildirdi.

Yetkililer, Bamjan’ın cinsel istismar, tecavüz ve en az dört müridinin ortadan kaybolması suçlamalarıyla gözaltına alındığını aktardı.

Bamjan’ın evinde bulunan toplam 250 bin dolar tutarındaki paraya da el konulduğu kaydedildi.

Ruhani lider Bamjan’ın hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.