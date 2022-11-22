Bu yıl serveti en çok eriyenler: Twitter’ı alan Elon Musk zirvede

Ekonomi ve dünyadaki gelişmeler piyasaları etkilediği gibi en zengin insanların on milyarlarca dolar kaybetmesine neden oluyor.

Elon Musk, en çok servet kaybedenlerde zirvede (Reuters)

Milyarderlerin günlük olarak varlığını inceleyen Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, bu yıl serveti en çok eriyen milyarderler şu şekilde:

* Batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology’nin kurucusu Çinli milyarder Zeng Yugun: 22,5 milyar dolar kayıp. Yugun’un şu anki serveti 30,7 milyar dolar.

* Nike ve film yapım şirketi Laika’nın kurucusu Phil Knight ve ailesi: 22,5 milyar dolar kayıp. Knight’in şu anki serveti 39,8 milyar dolar.

* Microsoft’un kurucu ortaklarından ABD’li iş insanı Bill Gates: 25,3 milyar dolar kayıp. Gates’in şu anki serveti 112,8 milyar dolar.

* Amerikalı roman yazarı ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi Mackenzie Scott: 34,9 milyar dolar kayıp. Scott’un şu anki serveti 21,4 milyar dolar.

* Google’ı kuranlardan biri olan ABD’li yazılım mühendisi ve internet girişimcisi Sergey Brin: 38,6 milyar dolar kayıp. Brin’in şu anki serveti 38,6 milyar dolar.

* Google’ın kurucularından olan ABD’li yazılım mühendisi ve girişimci Larry Page: 39,7 milyar dolar kayıp. Page’ın şu anki serveti 88,7 milyar dolar.

* Online ticaret devi Amazon’un sahibi ABD’li milyarder Jeff Bezos: 76,7 milyar dolar kayıp. Bezos’un şu anki serveti 115,6 milyar dolar.

* Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in kurucusu olan Changpeg Zhao: 81,9 milyar dolar kayıp. Zhao’nun şu anki serveti 13,9 milyar dolar.

* Meta’nın (Facebook) kurucusu Mark Zuckerberg: 83,5 milyar dolar kayıp. Zuckerberg’in şu anki serveti 42 milyar dolar.

* Twitter’ın yeni sahibi girişimci Elon Musk: 100 milyar dolar kayıp. Musk’ın şu anki serveti 169,8 milyar dolar. Musk, hala dünyanın en zengin insanı