Bu mantar plastiğe alternatif olabilir

Ağaçların çürüyen kabuklarında yetişen sert bir mantar türünü yakından inceleyen bilim insanları, moleküler yapısında plastiğe alternatif olabilecek bazı özellikler keşfettiler.

Kav mantarı yüzyıllar boyunca ateşi tutuşturmak için kullanılmış. Fotoğraf: Wikipedia

Araştırmacılar, ‘kav mantarı’ olarak da bilinen ‘Fomes fomentarius’ adlı mantar türünün moleküler yapısını incelediler ve bazı plastik türlerinin yerini alabileceğini belirttiler.

CNN’nin haberine göre ağaçların çürüyen kabuklarında yetişen sert, çan şeklindeki mantar, yüzyıllar boyunca ateşi tutuşturmak için kullanıldığından ‘kav mantarı’ adını almış.

Şimdi, araştırmacılar bu garip derecede güçlü organizmanın moleküler yapısına daha yakından baktılar ve bazı plastik türlerinin yerini alacak sırları barındırabileceğini keşfettiler.

Science Advances dergisinde dün yayımlanan makalede, mantarın bazı kısımlarının kontrplak ya da deri gibi dayanıklı ancak daha hafif olduğu ve laboratuvar ortamında yetiştirilerek alternatif bir malzeme haline gelebileceği söylendi.

Doğada değil laboratuvarda yetişmeli

Makalenin yazarlarından Dr. Pezhman Mohammadi, CNN’e yaptığı açıklamada, ‘Mantarın yapısının kasklarda ya da dayanıklılık gerektiren başka spor ekipmanlarında kullanılan şoku emen malzemelerin yapımından kullanılmaya uygun olduğunu, ısı ve ses yalıtımında da işe yarayabileceğini’ söyledi.

Ancak kullanılacak mantarın doğada değil laboratuvar ortamında yetişmesi gerekiyor. Çünk doğada yetişmesi 7-10 yıl gibi uzun bir zaman alıyor. Ayrıca ekosistem açısından da bir anlamı var. Sonuçta insanlar plastik üretsin diye değil doğanın dengesi için yetişiyor.