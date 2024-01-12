Bu hafta yedi film vizyonda

Sinemalarda bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona beşi yerli yedi film vizyona girecek.

Narsistle Aşk

Virginie Efira, Melvil Poupaud ve Dominique Reymond’un rol aldığı Fransız yapımı film, kendisi için ideal eşini bulduğunu düşünen ancak zaman içinde çok tehlikeli bir adamla toksik bir ilişki içinde hapsolduğunu fark eden bir kadının yaşadıklarını konu alıyor.

Arıcı: Ölüm Kovanı

Yılın iddialı ilk aksiyon filmi, eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay’ın sevdiği insanların dolandırılması üzerine intikam almasını anlatıyor.

Jason Statham, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver ve Phylicia Rashad’tan oluşan usta oyuncu kadrosuna sahip film, ‘Beekeeper’ olarak bilinen, arıcılık mitolojisine derinden bağlı güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanının başından geçenlere odaklanıyor.

Yaşam Koçu

Doğu Demirkol’un senaristliğinde ve Burak Kuka yönetmenliğinde yerli komedi filmi, kendisini bir anda popüler bir yaşam koçu olarak bulan bir adamın karşılaştığı olaylar etrafında dönüyor.

Kolpaçino 4 4’lük

Kolpaçino serisinin dördüncü filmi, kendisine haksızlık eden dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür’ün hikayesini takip ediyor. Şafak Sezer’in, senaryosunu yazıp Aydemir Akbaş ile başrolünü paylaştığı filmin yönetmenliğini Kamil Çetin yapıyor.

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkati çeken filmde İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç, Saba Tümer, Aşkım Kapışmak, Sadi Celil Cengiz, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş, Ömer Kurt, Mete Gök, Kubilay Penbeklioğlu, Abidin Yerebakan, Selim Erdoğan ve Cem Kılıç rol aldı.

3310’dan Tüm Birimlere

Mazlum Yiğit’in senaryosunu yazıp yönettiği, Hakan Meriçliler, Hülya Diken ve Ayhan Taş’ın rol aldığı film, yerli aksiyon ve polisiye meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Diyarbakır’a atanan emniyet müdürü bir süre halkın içinde gizlenip şehri tanımaya başlar. Her geçen gün halkı daha çok sevip, halkın da gücünü arkasına alır. Ama bu durum bazılarının işine gelmediği için bütün okların müdüre yöneltmesine sebep olur ve bir anda kendini büyük bir savaşın içinde bulur.

3391 Kilometre

Beyza Alkoç’un aynı adlı kitabından uyarlanan film, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini anlatıyor.

Tay 2: Ebabil Takımı

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek TRT ortak yapımı ‘Tay’ filminin ikincisi, Kudüs’ten Mekke’ye macera dolu bir yolculuğu seyircilerle buluşturuyor.

Ulak atı olmaya çalışan Tay’ın hikayesini beyazperdeye yansıtan filmde, cesaret, dostluk ve kararlılık gibi değerler hikaye üzerinde vurgulanıyor.