Bu hafta yedi film vizyonda: Tom Hanks bu kez ‘huysuz ihtiyar’

Sinemalarda bu hafta yedi film vizyonda. Oscar ödüllü Tom Hanks, hayatı komşularını acımasızca yargılamaktan ibaret huysuz ihtiyar Otto’yu canlandırdığı ‘Hayata Röveşata Çeken Adam’la beyazperdede.

Hayata Röveşata Çeken Adam

Hayata Röveşata Çeken Adam

Fredrik Backman’ın komik ve dokunaklı kitabından uyarlanan ‘Hayata Röveşata Çeken Adam’, bezgin ve huysuz dul Otto’nun hikayesi.

Otto’nun hayatı yan dairesine hayat dolu genç bir ailenin taşınmasıyla değişir. Kıvrak zekasıyla dişine göre bir rakip olduğunu gösteren Marisol ile arasında Otto’nun hayatını ters yüz edecek bir dostluk başlar.

Yönetmenliğini Marc Forster’ın yaptığı filmde başrolleri Tom Hanks ve Mariana Trevino paylaşıyor.

Creed III: Efsane Devam Ediyor

Creed III: Efsane Devam Ediyor

Creed ve Creed II’nin devamı ve Rocky serisinin dokuzuncusunun oyuncu kadrosunda Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors ve Wood Harris yer alıyor.

Michael B. Jordan’ın aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturduğu filmde, kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış dövüşçü Damian ile yüzleşmek zorunda kalan boksun idolü Adonis Creed’in hikayesi anlatılıyor.

Adonis Creed, sonunda Ivan Drago’nun oğlu Viktor’u yenerek boksun zirvesindeki yerini sağlamlaştırır. Kariyerinin yanı sıra kız arkadaşı Bianca ile de mutlu bir yaşam süren Adonis’in hayatında her şey yolundadır. Ta ki eski çocukluk arkadaşı Damian yıllar sonra aniden ortaya çıkana kadar. Hapisten yeni çıkan Damian, ringe çıkmak ve Adonis’e karşı kendini kanıtlamak için hazırdır. Ancak her ikisi için de bu düello, sadece sportif bir hesaplaşmadan daha fazlasıdır.

Yaşamak

Yaşamak

Senaryosu Akira Kurosawa imzalı ‘Ikiru’dan yazar Kazuo Ishiguro tarafından uyarlanan filmin yönetmeni Oliver Hermanus.

Başrollerini Bill Nighy, Aimee Lou Wood ve Alex Sharp’ın paylaştığı dram, ömrünün son günlerini yaşayan bir adamın hikayesini konu ediyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında harabeye dönen Londra’da Williams, şehrin bürokrasisini yeniden inşa etmek için mücadele eder. Ofiste evrak işlerine gömülen, evde ise yalnız bir yaşam süren Williams için hayat boş ve anlamsızdır. Ancak, sarsıcı bir tıbbi teşhis, hayatını gözden geçirmesine neden olur. Ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenen William, işe gitmeyi bırakarak hayatı dolu dolu yaşamaya başlar.

Tom Medina

Tom Medina

Tony Gatlif yönetmen koltuğunda, David Murgia, Slimane Dazi, Karoline Rose Sun ve Suzanne Aubert’in başrolleri paylaştığı film, Fransa’nın güneyindeki Camarque bölgesine iyi kalpli Ulysse’nin bakımına yollanan Tom Medina’nın değişen hayatını konu ediniyor.

Boğalar ve atlar tarafından büyülenen Tom, Ulysse’nin rehberliğinde hırsızlığı bırakır ve değişmek ister. Karşılaştığı düşmanlığa isyan eden Tom, kaderiyle savaşmaya devam ederken Suzanne ile yolları kesişir.

Haftanın animasyonları

Rune Spaans ve Gunhild Enger yönetmenliğindeki haftanın animasyonlarından ‘Kaptan Porsuk: Kayıp Hazinenin Peşinde’, tünellerde yaşayan iki arkadaş Knutsen ve Ludvigsen’in tünellerini kurtarmak için Kaptan Porsuk’la girdiği yolculuğu odağına alıyor.

Haftanın diğer animasyon filmi, Rusya yapımı ‘Fındıkkıran ve Sihirli Flüt’ ise Viktor Glukhuşin’in yönetmenliğinde beyazperdeye gelecek.

Lyubov Aksyonova, Prokhor Çekhovskoy, Aleksey Çumakov ile Fedor Fedotov’un seslendirdiği animasyon film, kendisine yapılan büyü sonrası oyuncak askerle dileği gerçekleşen Marie’nin hikayesini anlatıyor.