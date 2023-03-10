Bu hafta dokuz film vizyonda: İrlanda’nın ilk Oscar adayı psikolojik dram ‘Sessiz Kız’ beyazperdede

Sinemalarda bu hafta dördü yerli, dokuz film vizyonda. Dokuz yaşındaki masum ve müdafaasız bir kız çocuğunun hayatında yaşadığı tecrübeyi anlatan İrlanda’nın ilk Oscar adayı ‘Sessiz Kız’ ve çalıştıkları fabrikada takım kurarak futbol oynamaya başlayan İmalat-ı Harbiyeli işçilerinin hikayesini konu edinen ‘Tek Yürek İmalat-ı Harbiye’ beyazperdede.

Sessiz Kız

Sessiz Kız

1981 İrlanda yazında geçen film, Claire Keegan’ın 2010 tarihli ‘Foster‘ adlı kısa romanından sinemaya Colm Bairéad tarafından uyarlandı.

İrlanda’nın en çok izlenen filmi sıfatına sahip filmde; hastalıklı ailesi, içine kapanık ve ihmal edilmiş kızları, Cait’i yazı geçirmesi için koruyucu ailesinin yanına gönderir. Cait alışık olmadığı ilgi sayesinde serpilirken, hayatını daha önce deneyimlemediği bir şekilde yaşamaya başlar. Bu huzurlu evde, hiç beklemediği bir sır keşfedecektir.

İrlanda tarafından 2022 Oscar adayı gösterilerek En İyi Uluslararası Film adayı olan film; Berlin Film Festivali’nin yanında, Sydney ve Dublin Film Festivalleri’nde de adaylık ve ödüllere layık görüldü.

Tek Yürek İmalat-ı Harbiye

Tek Yürek İmalat-ı Harbiye

Çalıştıkları fabrikada takım kurarak futbol oynamaya başlayan İmalat-ı Harbiyeli işçilerinin hikayesini konu eden filmde; 1910 yılında İmalat-ı Harbiyeli işçileri, Osmanlıya cephane üreten fabrikalarda çalışmaktadır. Kendi takımlarını kuran işçiler, Fransızların kontrolündeki ligde futbol oynamaya başlar. Onlar için eğlenceli bir tutku olan futbol, çok geçmeden milli bir davanın parçası haline gelir. O günlerde memleketleri için Tek Yürek olup savaşan İmalat-ı Harbiyeli işçiler gibi şimdi taraftarlar, kulüp ve mahalleli aynı ruhla birlik olup kanser hastası Yiğit için savaşır.

65

65

Yönetmenliğini Bryan Woods ile Scott Beck’in yaptığı film, bilim kurgu ve aksiyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

65 milyon yıl önceki dünyada kızı ile hayatta kalabilmek için destansı bir maceraya atılan Mills’in hikayesini konu edinen filmde; pilot Mills, küçük kızı Koa ile uzay gemisindeyken korkunç bir kaza meydana gelir. Bilinmeyen bir gezegene iniş yapmak zorunda kalan Mills, çok geçmeden aslında 65 milyon önceki önceki dünyaya iniş yaptığını fark eder. Hayattaki tek insanlar olan Mills ve kızı Koa, içine düştükleri durumdan kurtulabilmek için, tarih öncesinde yaşayan tehlikeli yaratıklarla dolu bu topraklarda savaşmak zorunda kalır.

Uçuş 811

Uçuş 811

Film, bindikleri uçakta şüpheli bir ölümün meydana gelmesiyle hayatları değişen Azra ve Cengiz’in hikayesini konu ediyor. Azra ve Cengiz, iki milyon dolar değerinde olan değerli bir taşı ABD’de yapılacak olan bir müzayedeye götürmekle görevlidir. İkili bu amaçla 811 numaralı uçağa biner. Ancak yolculuk onların düşlediğinden bambaşka bir şekilde gerçekleşir. Uçağın içinde şüpheli bir ölüm meydana gelir. Bu durum hem yolcuların hem de Azra ve Cengiz’in hayatının değişmesine neden olur.

Ulan Salih

Ulan Salih

Bülent Terzioğlu’nun yönettiği komedi filmi, hayatında birçok şeyi gerçekleştirememiş olan Salih’in, sevgilisi Aysel’den ayrılıp kız kardeşinin uygun gördüğü Sultan ile evlilik yoluna girmesi sonrası gelişen olayları işliyor.

Filmin başrollerini İnan Ulaş Torun, Eslem Akar, Levent Sülün ve Aleyna Dalveren paylaştı.

Ne Olacak Halim?

Ne Olacak Halim?

Film, bir yuva kurmak ve çocuk sahibi olmaktan korkan ünlü sunucu Halim’in, Melek’in dört çocuğuyla birlikte hayatına girmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Çocukken ailesi tarafından baş belası olarak görülmesiyle çocuklara düşman olan ünlü sunucu Halim Pekyaman, playboy hayatı yaşayarak günlerini geçirir. Halim’in hayatı, bir gün yayın sırasında çocuklar hakkında ileri geri konuşmasıyla alt üst olur. Toplum tarafından linç edilip çocuk düşmanı ilan edilen Halim, kanaldan da kovulur. Biraz uzaklaşmak isteyen Halim, çareyi yıllar önce yatırım amacıyla aldığı Kuşadası’ndaki yazlık eve gitmekte bulur. Burada onun yolu, kocası tarafından terk edilen ve dört çocuğu ile hayat mücadelesi veren Melek ile kesişir. Melek’e aşık olan Halim, kaderin cilvesiyle Melek’in çocuklarına bakıcılık yapmak zorunda kalır. Playboy hayatı sürerken kendisini bir anda dört çocuğa bakarken bulan Halim, İstanbul’daki şaşaalı hayatını unutup, aile babası olmayı başarabilecek midir?

Çığlık 6

Çığlık 6

Büyük ilgi gören ‘Çığlık’ serisinin yeni filmi, Hayalet Maskeli cinayetlerinden kurtulduktan sonra Woodsboro kasabasını geride bırakıp New York’ta yeni bir hayata başlayan dört kişinin hayatına odaklanıyor.

Son Hayalet Maskeli cinayetlerinin ardından, hayatta kalan dört kişi, artık hayatlarında yeni bir sayfa açmak ister ve bu amaçla Woodsboro kasabasından ayrılır. New York’ta kendilerine yeni bir düzen kuran dört kişi, her ne kadar kasabayı arkalarında bırakmış olsalar da maskeli katilden kurtulmayı başarabilecekler midir?

Haftanın animasyonları

Güney Kore imzalı ‘Pinkfong: Baby Shark’ filminin ikinci yapımı ‘Pinkfong Sing-Along Movie 2: Wonderstar Concert’, Wonderville’in sorun çözücü ikilisi Pinkfong ve Hogi’nin ilk canlı konserlerini yapmak üzere arkadaşlarını bir araya getirmesi sonucu yaşananları işliyor.

Avustralya yapımı ‘Hayaller Ülkesi: Gizemli Macera’ filmi, yanlış tuttuğu dileğin beraberinde getirdiği kötü sonuçları düzeltmek için zorlu bir maceraya atılan Kerry’nin hikayesini konu ediyor.