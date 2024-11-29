Bu hafta 11 film vizyonda

Bu hafta vizyona 11 film giriyor.

‘Mukadderat’

Nadim Güç’ün yönettiği film, Kastamonu’nun Cide ilçesinde eşini kaybeden ve kendisi için yeni bir eş arayan Sultan’ın hikayesini anlatıyor. Filmin başrolünde Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz ve Osman Sonant yer alıyor.

‘Barda 2’

Yönetmenliğini Hande Türkel’in yaptığı film 2007 yapımı ‘Barda’ filminin devamı.

‘Beraber’

Annesinin ölümünden sonra babasıyla Rotterdam’dan ayrılıp Türkiye’ye taşınan bir gencin hikayesi. Filmin yönetmeniyse Mete Gümürhan.

‘Paranormal Cuma’

Film, bir üniversite hastanesinde çalışan elektrikçi Cuma’nın neden olduğu komik olayları anlatıyor.

‘Kabir Azabı 2’

‘Kabir Azabı 2’de kendisinden bir ölünün kemiklerinin incelenmesi istenen bir adamın aniden değişen hayatı anlatılıyor.

‘Günah Şeytanın Oğlu’

Ömer Korkmaz’ın yönettiği korku tütünde bir film.

‘Mutfak’

‘Mutfak’, bir öğle yemeği esnasında New York’taki restoranlardan birindeki yaşamı anlatıyor. Filmin yönetmeniyse Meksikalı Alonso Ruizpalacios.

‘Son Nefes’

‘Son Nefes’, bir gemi enkazını keşfetmek için dalış yapan daha sonra kendilerini tehlikeli bir maceranın içinde bulan bir grup arkadaşın öyküsü.

‘Burada’

Kült film ‘Forrest Gump’ın yönetmeni Robert Zemeckis, ‘Burada’ da birkaç farklı ailenin öyküsüne odaklanıyor.

‘Baekhyun: Lonsdaleite (Dot) In Cinemas’

Güney Koreli şarkıcı Baekhyun’un 12 yıl sonra yaptığı ilk solo Asya turunun final konseri Lonsdaleite [dot]’u bir buçuk saatlik bir kaydı.

‘Moana 2’

Atalarından beklenmedik bir çağrı alan Moana okyanusun hiç gidilmemiş tehlikeli sularında yeni bir maceraya atılıyor.