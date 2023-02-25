Bu da oldu: Çinliler ‘öpüşme aleti’ yaptı

Çin’de bir mucit, kullanıcının dudaklarının basıncını ve hareketini taklit ederek ‘gerçek bir öpüşme deneyimi sunan’ alet yaptı.

Fotoğraf: Taobao

Basınç sensörleriyle donatılmış sıcak silikon dudaklı ‘öpüşme cihazı’, uzun mesafe ilişki yaşayan çiftlerin fiziksel anlamda yakınlaşabilmeleri için bir fırsat olarak tanıtıldı.

Cihazın, ‘kullanıcının dudaklarının basıncını, hareketini ve sıcaklığını taklit ederek gerçek bir öpüşme hissi yarattığı ve kullanıcının çıkardığı sesi de iletebildiği’ söyleniyor.

CNN’in haberine göre Çin’in sosyal medya ağı Weibo’da gündem olan cihaz, kimilerine ‘ürkütücü‘ kimilerine ‘işlevsel‘ geldi.

Uygulamayla çalışıyor

Öpüşmek isteyenlerin önce cep telefonuna uygulamasını indirmeleri gerekiyor, sonra cihazı telefonlarının şarj bağlantı noktasına takmaları gerekiyor.

Uygulamada öpüşecekleri kişiyle eşleşen çiftler görüntülü arama başlatabiliyor.

Çin’in en büyük online alışveriş sitelerinden Taobao’da 41 dolara (773 lira) satılan cihazın patenti, Changzhou Mekatronik Teknolojisi Meslek Enstitüsü’ne ait. Aletin mucidi Jiang Zhongli, üniversitede kız arkadaşıyla ayrı şehirlerde yaşadığı dönemde bu fikri geliştirdiğini söylüyor.

Benzer bir icat: Kissinger

Benzer bir icat olan ‘Kissinger‘, 2016 yılında Malezya’daki Imagineering Enstitüsü tarafından piyasaya sürüldü. Ancak bu alette gerçekçi görünen dudaklar değil, dokunmaya duyarlı silikon ped vardı.

Reklamı uzun mesafe ilişkiler üzerinden yapılsa da uygulama üzerinden bir yabancıyla eşleşmek ve öpüşmek de mümkün.