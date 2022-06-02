Bu bahçede alıcı çileğini kendisi topluyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, atıl durumdayken tarım arazisine dönüştürülen 20 dönümlük alanda dikilen çilekler, alıcıları tarafından bahçeden toplanıyor.

Fotoğraflar: AA

Alaplı Ziraat Odası’nın Aşağıdoğancılar köyünde oluşturduğu çilek bahçesine gidenler elleriyle topladıkları çilekleri kilosu 25 liradan satın alıyor.

Oda Başkanı Şeref Türkoğlu, AA muhabirine, üç yıllık aranın ardından çilek bahçesini yeniden faaliyete geçirdiklerini belirterek, ”Havaların soğuk olması nedeniyle hasat biraz geç başladı. Yağmur, dolu yağmadığı sürece halkımıza çilek sunacağız” dedi.

Bahçeden çilek toplayan Sedat Güllü de dalından koparıp yeme zevkinin bir başka olduğunu anlatarak, “Burada güzel çalışma yapılmış. Çay kenarında, harika doğanın içerisinde çilek toplamak güzel” diyerek herkese tavsiye etti.