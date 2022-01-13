Brüksel’de yeni doğan çocuklara en çok Muhammed ismi verildi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 2021’de doğan erkek bebeklere en fazla koyulan isim Muhammed oldu.

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Belçika İstatistik Kurumunun verilerine göre, Brüksel’de geçen yıl dünyaya gelen 18 bin 430 bebek, Muhammed adıyla hayata başladı.

Jean ismi 6 bin 89 bebeğe koyulurken 4 bin 166 bebek Ahmed, 4 bin 60 bebek Philippe adını aldı.

Başkent Brüksel bölgesinde geçen yıl doğan erkek bebeklere koyulan isimler arasında ilk beş sırada Müslüman isimleri yer aldı. Kız bebeklerde ise ilk beş isim sırasıyla Maria, Marie, Fatima, Anne ve Sarah olarak kaydedildi.

AA’nın aktardığına göre Belçika genelinde erkek bebeklere en çok koyulan ilk üç isim Jean, Marc ve Patrick, kız bebeklere koyulan isimler ise Maria, Marie ve Martine oldu.