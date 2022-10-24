Britanyalı müzisyen Yusuf İslam, Erdoğan’a gitar hediye etti

Britanyalı müzisyen Yusuf İslam, Beştepe’deki konserinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gitar hediye etti.

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Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte İslam’ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konserini izledi.

Yusuf İslam, konserin ardından sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitar hediye etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İslam ve ailesini Türkiye’de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, “Müziğin evrensel dilinden yansıyan eserleriyle kalplerimize dokundu. Özellikle de halk ozanımız Yunus Emre’den ilham aldığı ezgiyi hayranlıkla dinledik” diye yazdı.

Yusuf İslam (doğum adıyla Steven Demetre Georgiou) 1977 yılında Müslüman olmuş ve bundan iki yıl sonra da adını Yusuf İslam olarak değiştirmişti. Müzisyen o zamana kadar Cat Stevens adıyla biliniyordu.