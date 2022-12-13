Britanya’dan Rus komutanlara ve İranlı iş insanlarına yaptırım

İngiltere’de, önümüzdeki yıldan itibaren Tüm genom dizilimi ile ilk kez sağlıklı bebeklerin genetik kod haritası çıkarılacak. Türünün en büyüğü olduğu sanılan uygulamada, hepsi tedavi edilebilir yaklaşık 200 hastalık için tarama yapılacak.