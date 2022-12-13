Britanya’dan Rus komutanlara ve İranlı iş insanlarına yaptırım

Britanya, Ukrayna işgaliyle bağlantılı bazı Rus komutanlar ve İranlı iş insanlarına yaptırım uygulama kararı aldı.
Britanya, Rusya’nın Ukrayna’daki çeşitli kentlere düzenlediği füze saldırılarıyla bağlantılı olan Rus komutanlara ve saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarının üretimi ile tedariğine katkıda bulunan İranlı iş insanlarına yaptırım getirdi.
Britanya, söz konusu yaptırımları Rusya’nın Ukrayna’daki sivil altyapıya yönelik saldırılarının devam etmesine tepki olarak getirilen yeni yaptırım paketi kapsamında açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesiyle başlayan savaş yaklaşık 10 aydır devam ediyor. Rusya, özellikle son dönemde Ukrayna şehirlerine yönelik füze saldırılarını yoğunlaştırmıştı.