Britanya'da vatandaşa yumruk atan milletvekiline 10 hafta hapis

Britanya’da geçen yıl vatandaşa yumruk atan milletvekiline 10 hafta hapis cezası verildi.

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26 Ekim 2024’te Frodsham kasabasında yaşayan Paul Fellows, bir köprünün kapatılması üzerine şikayet ettiği eski İşçi Partili bağımsız milletvekili Mike Amesbury’den yumruk yemişti.

Amesbury “Bir milletvekilini bir daha böyle tehdit etmeyeceksin, değil mi?” demişti.

Britanya Başbakanı Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, saldırının kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Amesbury’yle yollarını ayırmıştı.

Euronews’ün aktardığına göre dünkü duruşmada kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen siyasetçi, doğrudan Liverpool’daki cezaevi HMP Altcourse’a götürüldü. Amesburry’nin 10 haftalık cezanın dört haftasını çekmesi bekleniyor.

Sekiz yıllık milletvekilinin hapse atılması, bölgede ara seçim ihtimalini artırdı.

Halkın yüzde 10’undan fazlası Amesbury’nin görevden alınmasını talep ederse yerine başka bir milletvekili seçilebilir.