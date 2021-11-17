Britanya’da tarihi evin çatı katında bulunan Osmanlı atlası 86 bin sterline satıldı

Britanya’nın Northamptonshire bölgesindeki tarihi bir evin çatı katında bulunan Osmanlı atlası, açık artırmada 86 bin 250 sterline alıcı buldu.

Fotoğraf: Dreweatts Müzayede Evi

BBC’nin haberine göre söz konusu atlas Osmanlı ‘reis’ül-küttâbı’ (hariciye nazırlığı -dışişleri bakanlığı- kurulmasından önceki dönemde dışişlerinden sorumlu devlet görevlisi) Mahmud Raif Efendi tarafından 1804’te yapıldı.

Atlasın damgalı ve tarihli olduğu belirtilirken kapağında 3’üncü Selim’in tuğrası ve portesi olduğu belirtildi. 300 yıldan fazla süredir Sitwell ailesine ait olan evde bulunan Osmanlı atlasından sadece 50 nüsha basıldığı kaydedildi.

Dreweatts Müzayede Evi, söz konusu Osmanlı atlasının, “İslam dünyasında basılan ilk atlas” olduğunu belirtti.

Son derece nadir olan bu atlas, Britanya’daki bir alıcıya tahmin edilenin dört katından fazla bir meblağ olan 86 bin 250 sterline satıldı.

Atlas, dünyanın farklı bölgelerini gösteren elle renklendirilmiş 24 harita içeriyor.

Dreweatts Müzayede Evi’nden uzman Denise Kelly, “Bu harika bir atlas. Ciltleme, coğrafi haritalar ve gökyüzüne ilişkin haritanın durumu olağanüstü. Satışa çıkacak büyüleyici bir obje” ifadesini kullandı.

Atlasın, Britanya’ya Sitwell ailesi üyesi General Lord Hely-Hutchinson tarafından getirildiği tahmin ediliyor. 3’üncü Selim’in General Lord Hely-Hutchinson’ı Mısır’da Fransa’ya karşı zaferi nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu’nda verilen en yüksek kahramanlık nişanı olan ‘Hilal Nişanı’yla ödüllendirdiği biliniyor.