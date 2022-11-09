Britanya’da bir bakan, göreve geldikten iki hafta sonra istifa etti

Britanya’nın yeni başbakanı Rishi Sunak, bakan Gavin Williamson’un istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Britanya başbakanlık ofisi. Fotoğraf: Reuters

Sunak, hükümet adına Williamson’a yazdığı mektupta “İstifa kararınızı destekliyor ve bu kararı neden aldığınızı anlıyorum. Kişisel desteğiniz ve bağlılığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Williamson daha önce, önceki görevlerinde meslektaşlarına zorbalık yapıp yapmadığına ilişkin bir soruşturmanın sorunsuz yürümesi için istifa ettiğini söylemişti.

Williamson, daha önce eğitim ve savunma bakanlıklarında bulunmuş ve Sunak’ın selefleri tarafından görevlerinden alınmıştı.

Sunak, iki ay içinde Britanya’nın üçüncü başbakanı olarak seçilmesinin ardından kabinedeki bazı bakanlardan dolayı kamuoyu baskısı altında kalmıştı.

Britanya, son dönemlerde büyük siyasi kaoslarla baş başa. İki önceki başbakan Boris Johnson’ın görevi bırakması için bakanlar ve hükümet yetkilileri art arda istifa etmiş ve böylelikle Johnson da başbakanlığı bırakmıştı.

Johnson’dan sonra Liz Truss başbakan olmuş ama tartışmalı mali politikalarından dolayı göreve gelmesinin üzerinden iki ay bile geçmeden istifa etmişti. 25 Ekim’de de Sunak başbakan oldu.