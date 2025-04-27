Britanya'da aslanla dövüşürken ölen bir gladyatörün iskeleti bulundu

Britanya’nın York kentindeki bir Roma mezarlığında bulunan 1800 yıllık iskeletin arenada bir aslanla mücadele ederken ölen bir gladyatöre ait olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Wikipedia

Euronews‘ün haberine göre iskelet, dünyanın en iyi korunmuş gladyatör mezarlıklarından Driffield Terrace’tan çıkarıldı.

Söz konusu dövüşçünün 26-35 yaşlarında, güçlü yapılı ve öncesinde yara almış ama iyileşmiş bir erkek olduğu belirlendi.

En dikkat çeken bulguysa kalça kemiğindeki ısırık yarasıydı.

Uzmanlara göre gladyatörün kalçasındaki bu ısırık yarası iyileşmedi ve büyük ihtimalle ölümüne neden oldu.

Araştırmacılar, ölümcül ısırığa tam olarak hangi hayvanın neden olduğunu anlamak için izleri bir hayvanat bahçesinden alınan örneklerle karşılaştırdı.

York Üniversitesi Osteoarkeoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi Malin Holst, bulgular ışığında bunun gladyatörlerin aslanlarla dövüştüğüne dair ilk arkeolojik kanıt olduğunu söyledi:

“Isırık izlerinin büyük ihtimalle bir aslan tarafından yapılmış olması, mezarlığa gömülen iskeletlerin ilk başta düşünüldüğü gibi asker veya köleler değil, gladyatörler olduğunu doğruluyor.

Bu bulgular, Roma dünyasında büyük etoburlarla savaşan, yani eğlence amaçlı etkinlikte mücadele eden insanlara dair ilk osteolojik teyit.”

İrlanda’daki Maynooth Üniversitesi’nden Profesör Tim Thompson’sa Roma gladyatör dövüşleri ve hayvan gösterileri hakkındaki bilgilerin tarihi metinlere ve sanatsal tasvirlere dayandığını belirterek, “Bu keşif, bu tür olayların bu dönemde gerçekleştiğine dair ilk doğrudan, fiziksel kanıtı sağlıyor ve bölgedeki Roma eğlence kültürüne dair algımızı yeniden şekillendiriyor” dedi.

Araştırmacılar mezarlıkta iskeletleri bulunan 82 gencin daha kalıntılarını incelemeye devam ediyor.