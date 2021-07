Britanya ve İrlanda’da kariyeri biten binlerce yarış atı mezbahalarda öldürüldü

BBC Panorama programının araştırması, Britanya ve İrlanda’da binlerce yarış atının mezbahalara gönderildiğini ortaya çıkarttı. Mezbahalarda kesilen atların bazılarının sahibinin ve eğiticilerinin, bir zamanlar yarış dünyasının en büyük isimleri oldukları belirlendi.

Mezbahalarda öldürülen atların gizli çekimleri. Fotoğraf: Animal aid/Twitter

Geçen şubat ayında, önde gelen at eğiticisi Gordon Elliot’ın ölmüş bir atın üzerinde otururken görüldüğü fotoğraf büyük tepki çekmiş, yarışırken, eğitim görürken ya da mezbahalarda ölen atların durumu tartışma konusu olmuştu.

BBC Türkçe’nin haberine göre bilgi edinme özgürlüğü yasası uyarınca yapılan başvurular sonucu, 2019’un başından bu yana Britanya ve İrlanda’da 4 bin eski yarış atının mezbahalara gönderildi. Atların büyük çoğunluğu İrlanda’da eğitildi.

Gizli kamera konuldu

Uzun süredir at yarışlarının sona erdirilmesi için kampanya yürüten Animal Aid, Britanya’da at kesme izni olan ‘Drury and Sons’ adlı mezbahaya gizli kameralar koydu.

Gizli video kayıtları ayrıca, atların zulümle öldürülmesini önlemek için konulan kuralların, Britanya’nın en büyük mezbahalarından birinde nasıl görmezden gelindiğini gösterdi. Görüntüler 2019 sonu ve 2020 başındaki dört günde çekildi. Görüntüler, çoğu İrlanda’dan gelen ve genç onlarca eski yarış atının kesilme anını içeriyor. Bazıları, başarılı bir yarış kariyerine sahip.

Animal Aid Söcüsü Dene Stansall, “Görüntüleri incelediğimizde, genç safkan at sayısını gördüğümüzde hayrete düştük” dedi.

Bir uzman, Animal Aid’in yerleştirdiği gizli kameralarla çekilen görüntülerin, kuralların açıkça ihlal edildiğine dair kanıt olarak tanımlarken mezbaha yetkilileri suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Hayvanlara zulmedilmiş

Animal Aid’in kameraları ayrıca, hayvanları gereksiz zulümden korumak için getirilen kuralların ihlalini de görüntüledi. Kurallar, hayvanların birbirlerinin gözü önünde öldürülmemesini öngörüyor. Kayıtlardaysa, atların birlikte vurulduğu görülüyor.

Görüntüleri izleyen Lincoln Üniversitesi’nden veterinerlik davranış uzmanı Prof. Daniel Mills “Silah sesi çok huzursuz edici. Bir diğer atın da birden düştüğünü görmek, bu durumdaki bir at için çok üzüntü verici” dedi.

Görüntülerdeki tek kural ihlali bu değil. Kurallar atların hızla ölmesi için tüm çabanın harcanması gerektiğini söylüyor. Ancak görüntüler, ölümün çoğu zaman ani olmadığını gösteriyor. Mezbaha görevlisi atlara olması gerektiği gibi yakından değil, uzaktan ateş ediyor.

İddiaları reddeden Drury and Sons mezbahası sorunların derhal giderileceğini açıkladı.