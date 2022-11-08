Britanya, COP27’den sonra ABD’yle büyük bir gaz anlaşması duyurmayı planlıyor

Britanya Başbakanı Rishi Sunak, COP27 iklim değişikliği zirvesinin ardından ABD’yle büyük bir doğalgaz anlaşmasını duyurmaya hazırlanıyor.

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The Telegraph’ın haberinde, Britanya’nın ABD’yle önümüzdeki yıl için yaklaşık 10 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşması imzalayacağını, ilgili tartışmaların önümüzdeki haftalarda sonuçlanacağı belirtildi. Habere göre, kesin miktar üzerinde tartışmalar devam ederken anlaşma duyurulduğunda belirli bir miktarın verilmemesinin de mümkün olduğu da belirtildi.

Bu yılın başlarında ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin neden olduğu enerji kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak için Avrupa Birliği’ne 15 milyar metreküp LNG tedarik etmeyi kabul etmişti.

Britanya’nın ilgili kurumları, ülkenin gaz arzını ve fiyatları güvence altına almasının Avrupa’dan, Katar ve ABD gibi ülkelerden LNG ihracatınına bağlı olacağını söylüyor.

Asya’da LNG’ye olan yüksek talebin Avrupa’ya daha az tedarik sağlanmasına neden olurken ekonomilerin Covid-19 karantinalarını kaldırdıkça gaz fiyatları son aylarda yükseldi.

Yaklaşık 12 Britanyalı enerji tedarikçisi bu yıl iflas etti. Bu, 2 milyondan fazla müşteriyi etkiledi.