Brezilyalı futbolcu Richarlison’a maçta ırkçı saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’te, Tunus’la oynanan dostluk maçı sırasında Brezilyalı yıldız futbolcu Richarlison Andrade’ye ırkçı saldırı yapıldı.

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Parc des Princes Stadı’nda oynanan ve Brezilya’nın 5-1 kazandığı karşılaşmada Richarlison, takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atıldı.

Maçın ardından Twitter hesabından yaşananları eleştiren Richarlison, “Boş ve her zaman söylenen sözlerle tepki verilmeye devam ettikçe ve gerçek ceza verilmedikçe, bu olaylar her gün her yerde yaşanmaya devam edecektir” diye yazdı.

Enquanto ficarem de "blá blá blá" e não punirem, vai continuar assim, acontecendo todos os dias e por todos os cantos. Sem tempo, irmão! #racismonão pic.twitter.com/p8GqMPqUKa — Richarlison Andrade (@richarlison97) September 28, 2022

Richarlison’a destek veren Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues’se Twitter üzerinden saldırıyı kınadı.