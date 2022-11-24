Brezilya’da Lula yönetimi, silaha erişimi kolaylaştıran kararları kaldıracak

Brezilya’nın seçimden zaferle çıkan Lula, göreve geldikten sonra silaha erişimi kolaylaştıran kararnameleri kaldırarak silaha erişimi yasaklamayı veya vergilendirmeyi düşünüyor.

Lula. Fotoğraf: AA

Brezilya’da ekimde düzenlenen başkanlık seçimlerinde solcu eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, rakibi mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu yaklaşık yüzde iki farkla yenmişti. Lula, 1 Ocak 2023’te devlet başkanlığını devralacak.

Reuters’ın aktardığına göre, Lula’nın yakınında bulunan isimlerden Senatör Flavio Dino, göreve geldiklerinde Bolsonaro döneminde gelen, silah edinimini kolaylaştıran birçok kararnameyi kaldıracaklarını açıkladı.

Dino’nun belirttiğine göre, yeni hükümet, silah edinimini ya yasaklayacak ya da silah sahiplerinin üstünde ağır ekonomik yük oluşturacak kadar bir vergilendirme yoluna gidecek.

Brezilyalılar, Bolsonaro yönetiminde, polislere ve askerlerin kullanımı yasal olan ağır silahları bile edinebiliyordu.